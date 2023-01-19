2023/01/19 | 22:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرة الكأس.. هـدف العراق الحاسم في مرمى عُمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KQR-Hmk_rxI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرة الكأس.. هـدف العراق الحاسم في مرمى عُمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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