نائب: هيئة الاستثمار تؤدي دوراً روتينياً

2023/01/19 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، سوران عمر سعيد، الخميس، أداء هيئة الاستثمار الوطنية، معتبرا انها تلعب “دوراً روتينياً”.

وقال سعيد في حوار اطلعت عليه “تقدم” إنه “يجب وضع ستراتيجية استثمار على المستوى الحكومي، وأن يتم الاستثمار وفقاً لاحتياجات وأنواع المشاريع في المدن”، مشيرا الى “حاجة المستثمرين إلى نظام حوكمة مصرفية شفافة للاستثمار في العراق بعيداً عن المشاركة القسرية من قبل المسؤولين والتي تعرض المشاريع للفشل”.

وأضاف، أن “هيئة الاستثمار الوطنية تلعب دوراً روتينياً ولذلك لم تكن قادرة على القيام بعملها بالشكل الصحيح، فضلاً عن أنَّ المهمة الرئيسة للممثليات التجارية بالسفارات العراقية في الخارج جذب الشركات والمستثمرين الأجانب إلى العراق، وهي لم تقم بواجبها أيضاً بشكل صحيح”.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، أكدت في وقت سابق، أن العام الحالي 2023، سيشهد نهضة بالمشاريع الجديدة بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، فيما أشارت إلى التوجه لإنشاء سكك حديد في العاصمة.

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