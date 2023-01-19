السوداني يرعى حفل ختام بطولة خليجي 25 ويتوج المنتخب العراقي الفائز بالبطولة

2023/01/19 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتخب الوطني العراقي الفائز ببطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين بكاس البطولة.

وقال مكتب السوداني في بيان “برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أُقيم اليوم الخميس، الحفل الختامي لبطولة خليجي 25، التي استضافها العراق على ملعبي جذع النخلة الدولي وملعب الميناء في محافظة البصرة للمدة من 6 -19 كانون الثاني الجاري”.

وحيا السوداني المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، كما بارك للجماهير الرياضية في داخل الملعب وفي مدن العراق كافة، التي دعمت البطولة وكانت خير ساند لإنجاحها وعكس الصورة الطيبة للعراق وشعبه.

وسلم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ورئيسا الاتحادين العراقي والعماني لكرة القدم، الميداليات الذهبية إلى لاعبي المنتخب الوطني العراقي الفائز ببطولة خليجي البصرة 25، والميداليات الفضية إلى المنتخب العماني وصِيف البطولة.وفي الختام توج الحلبوسي منتخبنا الوطني كأس بطولة خليجي البصرة 25.

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