رونالدو يسجل هدفين في ظهوره الأول بالسعودية في الهزيمة أمام ميسي ورفاقه

2023/01/19 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي موسم الرياض وباريس سان جيرمان، الخميس، بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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