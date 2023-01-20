شاهد بالفيديو.. لم يكن جذع نخلة من استقبل بطولة كأس الخليج بل كان نخيل #العراق كله | الحصاد

2023/01/20 | 00:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Io_amswWBI

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