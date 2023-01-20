2023/01/20 | 00:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W4pIVOt57wM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتمل الجمال في البصرة ..العراق بطلا لكأس خليجي 25 🇮🇶❤️) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكتمل الجمال في البصرة ..العراق بطلا لكأس خليجي 25 🇮🇶❤️) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).