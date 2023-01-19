ماذا يعني قرار البنك المركزي الروسي بشأن الجنيه المصري؟

2023/01/20 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار البنك المركزي الروسي بضم الجنيه المصري لقائمة العملات التي يحدد سعر صرفها بشكل رسمي يوميا، أجواء من التفاؤل في مصر

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