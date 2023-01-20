2023/01/20 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت رد فعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على هدف كريستيانو رونالدو، في مباراة نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا تفاعل تركي آل الشيخ مع أول أهداف كريستيانو رونالدو على باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا تفاعل تركي آل الشيخ مع أول أهداف كريستيانو رونالدو على باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).