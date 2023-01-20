2023/01/20 | 00:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس إنه استكشف خلال مباحثات...

ظهرت المقالة نتنياهو يسعى الى انفراجة مع السعودية خلال لقاء مع مستشار الأمن الأمريكي أولاً على المسلة.

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