2023/01/20 | 00:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بيانا بمناسبة اختتام بطولة...

ظهرت المقالة السوداني: سنودع البطولة لكن لا أحد سيودع البصرة أولاً على المسلة.

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