اعتقالات في بغداد نتيجة إطلاق عيارات نارية

2023/01/20 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاث متهمين باطلاق العيارات النارية في الهواء.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “نجدة الكرخ ألقت القبض على ثلاث متهمين باطلاق العيارات النارية في الهواء.وأضافت، أن “دوريات ومفارز نجدة الكرخ تواصل ممارساتها الامنية والانتشار لتأمين قواطع المسؤولية وتقديم العون […]

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