السوداني يعود إلى بغداد ويترأس اجتماعاً أمنياً لمتابعة تأمين الاحتفالات

2023/01/20 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الجمعة، اجتماعاً أمنياً في قيادة العمليات المشتركة لمتابعة تأمين احتفالات شعبنا بفوز المنتخب الوطني.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني عاد إلى العاصمة بغداد، وترأس فور وصوله، اجتماعاً أمنياً في قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي لمتابعة تأمين احتفالات شعبنا بفوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 25".

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