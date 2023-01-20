اجتماع أمني لمتابعة تأمين الاحتفالات بكأس خليجي 25

2023/01/20 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً أمنياً لمتابعة تأمين الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 25.

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