2023/01/20 | 01:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2023/1/19) المواضيع التالية:

- مستشار الأمن القومي الأميركي في الأراضي المحتلة تمهيدا لزيارة بلينكن.

- العراق يتوج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه.

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