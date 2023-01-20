2023/01/20 | 01:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: arYJim2EV7c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطلك: الحلبوسي ذكي لكن اذا استمرار بهذا النهج سيقع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطلك: الحلبوسي ذكي لكن اذا استمرار بهذا النهج سيقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).