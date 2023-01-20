2023/01/20 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، الجمعة، اعتقال ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء نهائي بطولة خليجي 25.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم باطلاق العيارات النارية بعد انتهاء نهائي بطولة خليجي 25 وضبط بحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف عدد اثنين ومسدس".

وأضافت أن "ذلك بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بمتابعة مطلقي العيارات النارية بالمناسبات واحالتهم الى العدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تعتقل 3 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تعتقل 3 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).