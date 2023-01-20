بغداد اليوم تهنئ الشعب العراقي بفوز منتخبنا الوطني في كأس الخليج

2023/01/20 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

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يتقدم مدير وكالة بغداد اليوم الإخبارية المهندس سيف الهاشمي بالتهاني للشعب العراقي أجمع بتحقيق الفوز الثمين للمنتخب الوطني بكأس بطولة خليجي 25.

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