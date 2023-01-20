رئيس روسيا السابق يهدد بشن حرب نووية إذا خسرت بلاده حرب أوكرانيا

2023/01/20 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، يوم الخميس، باستخدام الأسلحة النووية إذا خسرت بلاده الحرب في أوكرانيا.

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