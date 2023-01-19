من البصرة لأربيل وبغداد: جماهير العراق تحتفل بلقب كأس الخليج

2023/01/20 | 02:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجماهير العراقية ساهمت في نجاح البطولة وتتويج منتخبها (أحمد عبد القوي/Getty)

عاشت المدن العراقية طوال الأيام الماضية على وقع النسخة رقم 25 من كأس الخليج لكرة القدم، وقد تزايد الاهتمام والشغف بهذه البطولة، الخميس، تزامناً مع النهائي التاريخي الذي شهد تتويج منتخب العراق باللقب على حساب منتخب عمان.

ومباشرة بعد إعلان الحكم نهاية اللقاء، انطلقت الاحتفالات في المدن العراقية، فرحاً بالتتويج التاريخي الذي طال انتظاره، والذي ساهمت الجماهير العراقية في الحصول عليه.

فيديو | لقطات جوية خاصة لأجواء مدينة #البصرة#خليجي_زين25#قنوات_الكاس#خليجي25#العراق_عمان#كأس_الخليج pic.twitter.com/CuT8zwum2y

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023

وزاد التشويق الذي رافق المباراة النهائية في دفع الجماهير إلى الاحتفال، ذلك أن التقلبات الكثيرة في المباراة والتسابق والتلاحق الذي ميزها جعل الجماهير تخشى من صدمة الهزيمة وفقدان اللقب.

بغداد تضج فرحاً بتتويج المنتخب الوطني#عراق_اوبزيرفر#خليجي_25_بصراوي#خليجي_25 pic.twitter.com/dGnUlTzVUC

— Observer Iraq عــــراق أوبزيرڤــــر (@ObserverIraq1) January 19, 2023

وخرجت الجماهير العراقية إلى الشوارع في كل المدن من أجل الاحتفال بالتتويج الخليجي، من العاصمة بغداد إلى أربيل، وكذلك البصرة وبقية المناطق، لتُعبّر عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، وسط احتفالات هيسترية.

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ولعبت الجماهير العراقية دوراً كبيراً في التتويج، بعد أن ساندت منتخبها طوال المسابقة، كما أنها ساهمت في نجاح البطولة، التي تعتبر الأفضل على مرّ التاريخ بفضل ما رافقها من أجواء مميزة.

بغداد..



فرحة الجماهير بعد فوز منتخبنا بلقب كأس خليجي 25حمل تطبيق الرابعةتجربة جديدة لمتابعة الاخبار https://t.co/QLg4qXSrAD pic.twitter.com/WbAXTze2DK

— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) January 19, 2023

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