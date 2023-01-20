وزير خارجية إيران: زيارتي لتركيا منعت شن عملية عسكرية ضد سوريا

2023/01/20 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه عندما قام بزيارة إلى أنقرة قبل بضعة أشهر بعد إعلان تركيا أنها تعتزم القيام بعمليات عسكرية في سوريا، حيث كانت طهران "تتابع تلك القضية مركزة على الحوار والحل السياسي، وحالت تلك الجهود دون وقوع هذه العملية العسكرية".

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