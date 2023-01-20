البنتاغون يعلن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

2023/01/20 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت واشنطن الخميس حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية الحيوية لكييف.

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