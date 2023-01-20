2023/01/20 | 03:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل مركبات قتالية يمكن استخدامها ضد أي هجوم روسي محتمل خلال الربيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلن عن ثاني أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلن عن ثاني أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).