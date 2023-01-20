"من اللطيف رؤية بعض الأصدقاء القدامى".. رونالدو يعلق على مواجهة ميسي ورفاقه

2023/01/20 | 04:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق كريستيانو رونالدو على مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه، في "مباراة كأس موسم الرياض"، بين نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل أربعة، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم الخميس.

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