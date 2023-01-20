بايدن يعلق على

2023/01/20 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء هناك".

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