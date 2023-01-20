خليجي 25: العراق يتوج باللقب للمرة الرابعة بفوزه المثير على عُمان 3-2 بعد التمديد

2023/01/20 | 06:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبو العراق يحتفلون بالهدف الأول في مرمى عمان خلال نهائي كأس الخليج في كرة القدم.البصرة في 19 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب احمد الربيعي البصرة (العراق) (أ ف ب) – توج العراق المضيف بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2 بعد التمديد الخميس في نهائي […]

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