2023/01/20 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على لاعبيه بعد افتقارهم للحماس، وقال إن الجماهير كانت "صامتة" في احتجاج استثنائي رغم الانتفاضة الرائعة والفوز 4-2 على توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا ينقلب على "المواطنين" رغم الانتفاضة المثيرة لمانشستر سيتي ضد توتنهام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا ينقلب على "المواطنين" رغم الانتفاضة المثيرة لمانشستر سيتي ضد توتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).