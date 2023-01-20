بايدن يرد على سؤال إن كان يشعر بالندم بشأن قضية

2023/01/20 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إنه "لا يشعر بالندم" بشأن العثور على وثائق سرية في أماكن خاصة به.

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