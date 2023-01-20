بتهم فساد.. إدانة وزير الطاقة الجزائري السابق بـ20 سنة سجنا

2023/01/20 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية، الخميس، بالحكم على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد.

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