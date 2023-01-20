تعليق ابنة صدام حسين و5 كلمات ببيان الصدر.. تفاعل على فوز العراق بـ

2023/01/20 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين صورة للمنتخب العراقي عقب الفوز بلقب كأس "الخليج العربي"، بفوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس.

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