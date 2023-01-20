ما سر ضخامة الحيتان؟

2023/01/20 | 08:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الجينات لم تساعد فحسب في ضخامة الحجم.

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