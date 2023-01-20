2023/01/20 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعقد الدول الداعمة لكييف عسكريا اجتماعا في ألمانيا اليوم الجمعة لبحث تقديم من المساعدات إلى أوكرانيا.وقبل ساعات قليلة من هذا الاجتماع الذي يُعقد في قاعدة رامشتاين الأميركيّة، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.وسيجتمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالى خمسين دولة […]

ظهرت المقالة الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعاً مهماً في ألمانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعاً مهماً في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدول الداعمة لأوكرانيا تعقد اجتماعاً مهماً في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).