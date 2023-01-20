أثر الفراشة لا يزول.. متطوعون عراقيون يعيدون البهجة لأزقة بغداد المتهالكة

2023/01/20 | 09:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت جدران أزقة بغداد مرتعا للنفايات قبل أن يقرر علي وأصدقاؤه من المتطوعين، تنظيفها وإزالة المخلفات القريبة منها والبدء بالرسم عليها، حيث يعمل الفريق يوميا وباستمرار من أجل مدينتهم.

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