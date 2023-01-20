دبلن تتعهد ببذل

2023/01/20 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، الخميس، أن تبذل دبلن "كل ما بوسعها" للإفراج عن الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران برنار فيلان الذي تثير حالته الصحية القلق.

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