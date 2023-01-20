عواقب خطيرة للتأجيل والتسويف عند الطلاب

2023/01/20 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد مضي تسعة أشهر حدد الباحثون 16 نتيجة صحية مختلفة.

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