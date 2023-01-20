2023/01/20 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ظهر مرض نادر ومؤلم يُطلق عليه اسم "عين الكريسماس"، يحدث بسبب الإفرازات السامة لخنفساء محلية صغيرة، تعذب السكان في منطقة نائية من جنوب شرق أستراليا.

وقال الخبراء إن الألم الشديد للإصابة شُبّه في كثير من الأحيان بألم الولادة.

ويُعرف المرض أيضا باسم "متلازمة ألبوري - وودونجا" أو "التهاب القرنية في هارفيستر" وهو مرتبط بأعمال الزراعة.

وقال أخصائي البصريات، روب هولواي: إن "المصابين اجتمعوا على وصف المرض بالوغد المسكين، وألمه محفور في ذاكرتهم دائما".

وأضاف هولواي إن المرض سببه الأنواع المحلية من خنافس "أورثوبروس"، والتي يبلغ طولها أقل من 1 مليمتر.

من جانبها، قالت أخصائية البصريات، كيلي جيبونز، إنها سمعت الناس "قارنوا ألمه بآلام بالولادة".

تقوم الخنافس برش مركب سام عند سحقها، والحشرة لديها عنصر يسمى بيدرين ، وهو عامل تقرح، يتم إفرازه على سطح العين.

قال هولواي إن هناك ارتفاعا في الحالات مؤخرا، والذي من المحتمل أن يكون مرتبطا بهطول الأمطار الغزيرة في الشتاء والربيع.

وأضاف: "كان هذا العام غريبا، لم يكن لدينا أي شيء على الإطلاق حتى الأسبوع السابق لعيد الميلاد، لكن منذ ذلك الحين غمرتنا المياه لمدة أسبوعين".

وأكمل: "منذ عيد الميلاد، شهدنا 25 إلى 30 حالة، علما أنه في العام العادي قد تحصل 10 حالات فقط، ولحسن الحظ من الممكن علاج الحالة باستخدام العلاجات المعروفة كالمضادات الحيوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خنفساء تقلق سكان استراليا.. تتسبب بمرض يفوق آلام الولادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خنفساء تقلق سكان استراليا.. تتسبب بمرض يفوق آلام الولادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).