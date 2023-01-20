محددًا مكانه.. السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي بمناسبة التتويج بكأس خليجي 25

2023/01/20 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

وأضاف أن "هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد المنتخب الوطني إلى مطار بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".

وتابع :"مبارك للعراق وشعبه شكراً لمن أسهم في إنجاح هذه البطولة".

هذا وتوج منتخبنا الوطني العراقي، مساء امس الخميس، بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد لجوء الفريقين للأشواط الإضافية.

تحرير: أ.غ

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