مطالبات كردية بموقف حكومي إزاء

2023/01/20 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

طالب القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الخميس، بموقف مسؤول من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إزاء تكرار الاعتداءات على المواطنين الكرد والعراقيين بشكل عام.

وقال شيخ وهاب لـ(بغداد اليوم) إن "ماجرى يوم أمس من حادث مؤلم أدى لمقتل وإصابة أكثر من 10 مواطنين كانوا في رحلة علاجية إلى تركيا، ينم عن استهتار وتعدٍ من قبل تركيا وعدم احترام لزوارها".

وأضاف أن "هذه الحالة ليست الأولى وتكرارها يؤكد وجوب اتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة لسلامة العراقيين هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع مع السلطات التركية بشأن "حادثة إطلاق نار على مركبة راح ضحيتها 4 عراقيين".

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