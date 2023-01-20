"المفروض ما يلعب كرة".. تركي آل الشيخ يعلّق على أداء كيليان مبابي

2023/01/20 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أداء اللاعب كيليان مبابي خلال مباراة "كأس موسم الرياض"، والّتي جمعت نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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