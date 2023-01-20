كوريا الجنوبية.. حريق هائل يدمر عشرات المنازل في حي فقير

2023/01/20 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في قرية كوريونغ بكوريا الجنوبية، والتي تضم أكثر من 660 منزلًا مما أدى إلى تدمير العشرات منها.

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