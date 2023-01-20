السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني

2023/01/20 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في […]

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