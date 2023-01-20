الاحتفالات تعم العراق بـ«خليجي 25»

2023/01/20 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب المباراة النهائية لكأس الخليج

التي جمعت بين العراق وعُمان وانتهت

بتتويج «أسود الرافدين» بالفوز 3-2،

انطلقت الاحتفالات في العاصمة بغداد،

حيث أمكن سماع أصوات أبواق السيارات

والمفرقعات، فيما تجمهر عد

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