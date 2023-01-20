السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي واستقبال رسمي لوفد المنتخب العراقي الفائز بكاس الخليج

2023/01/20 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة المواطنين الى حضور حفل

استقبال لوفد المنتخب الوطني الحائز

على كاس الخليج العربي في ساحة ساحة

الاحتفالات موضحا ان رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسل

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