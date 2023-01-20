5 نجوم قادوا العراق لكتابة التاريخ بخط ذهبي في خليجي 25

2023/01/20 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت مجموعة من النجوم المميزة، منتخب

العراق لتحقيق مشوار ذهبي في منافسة كأس

الخليج 25، وأظهروا لوحات فنية

والتزاماً تكتيكياً قادوا من خلاله

"أسود الرافدين" للفوز أمام منافسين

أقوياء، وكان آخرهم منتخب

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