2023/01/20 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضباب وارتفاع بدرجات الحرارة..



طقس العراق للأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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