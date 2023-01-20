الصناعة تعلن عن خطة لتأهيل المعامل وزيادة طاقتها الانتاجية

2023/01/20 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لتأهيل معاملها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وفيما أشارت الى أن منتجاتها أفضل من المستوردة، أكدت أنها تجهز وزارة الكهرباء بـ7 مواد أساسية.وقال […]

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