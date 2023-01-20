يعود تاريخها لما قبل الميلاد.. علماء يكتشفون مقبرة لتماسيح محنطة في مصر

2023/01/20 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء آثار مقبرة لمومياوات التماسيح في مصر خلال أعمال تنقيب جرت عام 2019 بالقرب من مدينة أسوان.

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