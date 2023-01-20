اغلاق طريق حيوي في بغداد لأغراض الصيانة

2023/01/20 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- محلياتأقدت القوات الامنية، اليوم الجمعة، على اغلاق السايد المؤدي من الدورة باتجاه الكرادة لجسر الطابقين في العاصمة بغداد،

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