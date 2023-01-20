للاسبوع الخامس.. المعدن الاصفر يواصل الارتفاع ويحقق مكاسبا

2023/01/20 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يعزز ضعف الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0308 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

فيما سجلت الأسعار يوم، امس الخميس، 1935.20 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1931.50 دولاراً.

وبحسب "رويترز"، فانه من المتوقع أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي السياسة التاليين، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب.

وقال براين لان العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة "هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الركود، وهذا سيفيد الذهب".

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر قدر خلال عام، مما يضع الاقتصاد الكلي على مسار نمو أضعف.

فيما يتجه مؤشر الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.94 دولاراً.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1032.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1748.28 دولار.



ويتجه كلا المعدنين لتسجيل أسبوع ثان من الانخفاض.

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