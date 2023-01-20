اطلاق سراح طبيب مختطف منذ 8 أيام في ديالى

2023/01/20 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى ،اليوم الجمعة، اطلاق سراح دكتور مشهور بعد مضي 8 ايام على خطفه في ظروف غامضة وسط مدينة بعقوبة.

وقال قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم)، إن" الدكتور علي الحسيني يعد من أشهر اطباء قضاء بعقوبة والذي خطف في ظروف غامضة قبل 8 ايام"، مبينا ان" الطبيب عاد الى اسرته".

واضاف، أن" ملابسات الخطف وعودة الحسيني لاتزال قيد التحقيق حاليا لكنه عاد الى اسرته سالما بعد ايام من القلق على حياته"، مشيرا الى انها "اول حالة خطف لطبيب تسجل بمحافظة ديالى منذ سنوات".

ويعد الدكتور علي الحسيني من اشهر اطباء ديالى في مجال النسائية، وقد اختطف قرب منزله في حي بعقوبة الجديدة قبل 8 ايام من قبل جهة مجهولة.

تحرير: أ.غ

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