الحكومة تقرر إقامة حفل شعبي للمنتخب الوطني وسط بغداد

2023/01/20 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الحكومة، إقامة حفل شعبي للمنتخب الوطني وسط بغداد مساء اليوم.وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر في تغريدة إن “الحفل الشعبي لأبطال المنتخب سيقام اليوم في ساحة الاحتفالات الساعة السادسة مساء”.‏وأضاف “بإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى الساحة”.‏وتابع “مبارك للعراق الفرحة، وشكرا لكل من […]

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